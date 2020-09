Tennis

US Open: Die Grand-Slam-Rekordjagd der Serena Williams

Serena Williams ist bereits jetzt eine der besten Tennis-Spielerinnen der Geschichte. 23 Grand-Slam-Titel hat die 38-Jährige in ihrer Karriere gewonnen. Nun will sie sich bei den US Open 2020 auch Nummer 24 und damit den Rekord der Australierin Margaret Court schnappen.

