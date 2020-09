Tennis

US Open: Djokovic schießt Linienrichterin ab und wird disqualifiziert

Unfassbare Szenen in New York! Novak Djokovic hat während des Achtelfinals der US Open einen Aussetzer und schießt aus Frust eine Linienrichterin ab. Dafür wird der Serbe vom Turnier disqualifiziert. Der Eklat im Video.

00:00:34, 1749 angesehen, vor 6 Minuten