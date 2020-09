Tennis

US Open: Farah rasiert Doppelpartner Cabal in der Badewanne

In der Bubble bei den US Open in New York muss man sich eben zu helfen wissen. Der kolumbianische Doppel-Spezialist Robert Farah packt bei Partner Juan Sebastian Cabal selbst an und rasiert ihm in der Badwanne den Schädel.

