Tennis

US Open - Kerber: Rittner nach Achtelfinal-Einzug begeistert

Angelique Kerber hat sich souverän 6:3, 6:4 in der dritten Runde der US Open gegen Ann Li durchgesetzt und mit ihrer Leistung die Eurosport-Experten Boris Becker und Barbara Rittner begeistert. Im Interview erklärt die Deutsche, warum sie in New York so souverän auftritt, obwohl sie vor vier Woche nicht einmal sicher war, ob sie die Reise zum Grand Slam überhaupt antreten soll.

00:03:49, 590 angesehen, vor 2 Stunden