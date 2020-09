Tennis

US Open: Krachende Vorhand lässt Gegner staunend zurück

Was für eine Vorhand von Thiago Monteiro! Im Erstrundenmatch der US Open 2020 gegen Youngster Félix Auger-Aliassime beendet der Brasilianer einen spannenden Ballwechsel brachial, muss sich am Ende aber mit 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6) und 7:6 (8:6) geschlagen geben.

00:00:45, 28 angesehen, vor 38 Minuten