Tennis

US Open: Krawietz/Mies unterliegen Bopanna/Shapovalov

Kevin Krawietz und Andreas Mies sind in der zweiten Runde im Doppel bei den US Open in New York ausgeschieden. Sie unterlagen dem Inder Rohan Bopanna und Denis Shapovalov aus Kanada mit 6:4, 4:6 und 3:6.

