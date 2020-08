So gewann Kerber den ersten Satz:

Geduldig gespielt: Kerber holt sich den ersten Satz

18:12 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 2:2

Tomljanovic vergibt eine Breakchance mit einem schnellen Fehler beim Return. Es geht mehrmals über Einstand. Einen der bisher schönsten Ballwechsel des Matches verwandelt Tomljanovic mit der Rückhand am Netz. Die Australierin macht der Deutschen aber auch erneut einige Geschenke durch unnötige Fehler. Mit dem Longline gleicht Kerber zum 2:2 aus.

18:04 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4, 1:1

Kerber hat Tomljanovic erneut über Einstand gezwungen. Aber dann hat die Australierin ihre bislang beiden schönsten Punkte zum Spielgewinn ausgepackt. Kerber hatte anschließend keine Mühe bei eigenem Service, auch weil Tomljanovic wieder einige schwere Fehler eingebaut hatte. 1:1 im zweiten Satz.

17:59 - Schwartzman - Norrie - 6:3

Auch auf Platz Nummer fünf ist inzwischen der erste Satz zu Ende gegangen. Die Nummer neun der Setzliste, Diego Schwartzman aus Argentinien, gewinnt den Durchgang mit 6:3 gegen den Briten Cameron Norrie.

17:52 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 6:4

Kerber ahnt einen Stopp von Tomljanovic voraus und kontert wunderschön mit dem Longline zum 15:0. Kurz darauf hat die Siegerin von 2016 drei Satzbälle. Und dann schlägt Tomljanovic den Vorhand-ANgriffsball von der T-Linie ins Netz. 6:4 für Kerber in Satz eins. Bei allen Schwierigkeiten auf beiden Seiten ist das ein insgesamt verdienter Satzgewinn für die Deutsche.

17:48 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 5:4

Nachdem sie ihr eigenes Aufschlagspiel sicher gewonnen hat, hat Kerber nach einem Doppelfehler ihrer Gegnerin nun drei Breakchancen. Und dann folgt ein Rückhandpatzer von Tomljanovic. Zu null nimmt Kerber der Australierin das Service ab und schlägt gleich zum Gewinn des ersten Satzes auf.

17:43 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 3:4

Kerber hat einige gute Ideen und legt sich Tomljanovic in den Ballwechseln zurecht. Aber bei dem Versuch, die Ballwechsel abzuschließen, verschlägt sie mehrmals hintereinander die Vorhand. Tomljanovic bringt ihr Service zum 4:3 durch. Da war aus Sicht von Kerber deutlich mehr drin.

17:38 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 3:3

Nach dem zahlreichen Breaks zu Beginn des Matches folgen nun schnelle Aufschlaggewinne für beide Spielerinnen. Nach einem Patzer von Tomljanovic mit der Rückhand gleicht Kerber zum 3:3 im ersten Satz aus.

17:32 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 2:2

Es ist noch kein gutes Spiel. Beide agieren sehr überhastet, machen viele schnelle Fehler. Kerber steht zudem relativ weit hinter der Grundlinie. Erneut muss die Siegerin von 2016 ihrem Aufschlag abgeben, und es steht 2:2.

17:28 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 2:1

Drittes Break im dritten Aufschlagspiel. Kerber nimmt Tomljanovic das Service zum 2:1 ab. Und das ist aus Sicht der Australierin sehr bitter. Sie musste zuvor mit dem Volley am Netz nur noch den Spielball verwandeln und hat ihn völlig verschlagen.

17:25 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 1:1

Tomljanovic muss nach einem Rückhandfehler über Einstand gehen. Bei der Australierin wechselt sich vor allem beim Aufschlag Licht und Schatten aktuell ab. Wenn das Service kommt, dann glänzend, aber es kommt derzeit zu selten. Das Spiel geht einige Male über Einstand. Tomljanovic kann mehrere CHancen zum 2:1 nicht nutzen.

17:16 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 1:1

Nach einem Doppelfehler hat Kerber nun zwei Breakbälle gegen sich. Und bei einem Vorhand-Crossball trifft die Deutsche den Ball zu unsauber, und die Filzkugel fliegt weit ins Aus. Rebreak für Tomljanovic zum 1:1.

17:11 Uhr - Kerber - Tomljanovic - 1:0

Das Match beginnt. Tomljanovic serviert zum Auftakt der Partie. Kerber hat noch ein paar Probleme, in den Rhythmus zu finden, macht einige relativ schnelle Fehler mit der Vorhand. Aber sie versucht, Druck zu machen und holt sich einen Breakball. Den nutzt sie mit einem Vorhand-Winner zum 1:0.

17:02 Uhr - Zverev mit dem zweiten Match des Tages

Eine sehr knifflige Aufgabe hat Alexander Zverev vor sich, der auf dem Arthur Ashe gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson antreten muss. Zverev bestreitet dort das zweite Match des Tages. Vorher spielen dort ab 18:00 Uhr noch Karolina Pliskova und Anhelina Kalinina. Auf allen anderen Plätzen geht es jetzt ab 17:00 Uhr los.

16:55 - Die US Open im Eurosport Player

An dieser Stelle verweise ich Euch sehr gerne auch wieder auf den Eurosport Player. Hier sind wir auf Bonuskanälen auf mehreren Plätzen mit von der Partie. Alle, die kein Eurosport 2 empfangen können, können hier auch das Match von Kerber in voller Länge sehen, während bei Eurosport 1 noch die Tour de France läuft.

16:50 Uhr - Viele Fragezeichen vor Turnierauftakt

Die Coronapandemie hat natürlich einige Fragen aufgeworfen. Nicht nur was die hoffentlich sichere Ausführung des nun zweiten Grand Slam Turniers des Jahres angeht, sondern auch was die Form der Spieler betrifft. Viele hatten nur wenig Gelegenheit, diese zu testen. Für Kerber ist es sogar der erste Auftritt seit den Australian Open im Januar. Die deutsche Nummer eins war nach dem Turnier in Melbourne verletzt, hier ist das Fragezeichen hinter der Form also besonders groß.

16:45 Uhr - Kerber macht den Auftakt

Aus deutscher Sicht wird es gleich ernst mit dem ersten Auftritt von Angelique Kerber. Die Siegerin von 2016 bekommt es mit Ajla Tomljanovic aus Australien zu tun. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden. Ihr erstes Duell hat Kerber souverän gewonnen. Das war allerdings schon vor fünf Jahren bei den French Open auf Sand.

INFO - Deutscher Montag bei US Open

Neben Deutschlands Top-Profis Alexander Zverev und Angelique Kerber sind fünf weitere DTB-Spieler am ersten Tag der US Open angesetzt. Jan-Lennard Struff spielt gegen den Spanier Pedro Martinez Portero, Dominik Koepfer gegen Taylor Fritz (USA), Peter Gojowczyk trifft auf den Polen Hubert Hurkacz. Im Dameneinzel hat es Anna-Lena Friedsam mit Caroline Dolehide (USA) zu tun, Tamara Korpatsch tritt gegen Catherine Bellis (USA) an.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im Eurosport Player - viel Spaß dabei. Hier im Ticker begleitet Euch Sebastian Würz durch den Abend.

