Laura Siegemund braucht heute eine sehr gute Leistung, wenn sie im Turnier bleiben will. Es geht gegen die an Position 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens. Den bis dato einzigen Vergleich 2018 in Rabat verlor die Deutsche, die damals allerdings im dritten Satz beim Stand von 1:3 verletzungsbedingt aufgeben musste.

