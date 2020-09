Durch die Disqualifikation von Novak Djokovic ist der klare Favorit auf den Titel bei den US Open nicht mehr im Rennen. Die besten Chancen auf den Sieg werden jetzt Dominic Thiem zugeschrieben. Der stand immerhin schon drei Mal in einem Grand-Slam-Finale. Der einzige Spieler mit US-Open-Finalerfahrung ist allerdings Daniil Medvedev, der im vergangenen Jahr erst gegen Champion Rafael Nadal verlor. Nachdem Alexander Zverev am gestrigen Tag bereits sein Halbfinalticket gegen Borna Coric buchen konnte, machen Rublev, Medvedev, de Minaur und Thiem die übrigen zwei unter sich aus.

