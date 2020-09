Tennis

US Open: Martic und Putintseva mit langem Ballwechsel

Petra Martic und Yulia Putintseva liefern sich bei den US Open in New York einen hart umkämpften Ballwechseln mit 31 Schlägen. Der Ballwechsel endet mit einem Sturz von Martic. Hier gibt es die Szene im Video.

00:01:05, 45 angesehen, vor einer Stunde