US Open: Matchball Becker -so erging es Zverev und Kerber

Boris Becker und Matthias Stach interviewen in Matchball Becker Alexander Zverev ausführlich nach dessen Erstrunden-Sieg bei den US Open 2020. Barbara Rittner analysiert den Erfolg von Angelique Kerber und Jan-Lennard Struff äußert sich exklusiv zu den Umständen in New York mit den Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus'.

00:31:12, 3391 angesehen, 31/08/2020 Am 22:04