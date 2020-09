Die US Open 2020 live im TV, im Livestream und Liveticker

In Runde zwei bekommt es der 33-Jährige nun mit dem Briten Kyle Edmund zu tun, der Alexander Bublik aus Kasachstan mit 2:6, 7:5, 7:5 und 6:0 niederrang.

Djokovic hatte die Tennis-Szene vor zwei Tagen - in Abwesenheit von Rafael Nadal und Roger Federer - mit der Gründung der Spielergewerkschaft PTPA in Aufruhr versetzt. "Es ist Zeit für Einheit, nicht für Spaltung", schrieb Nadal bei Twitter, nachdem die Pläne der neuen Interessensvertretung in Konkurrenz zur Spielerorganisation ATP durchgesickert waren.