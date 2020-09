Tennis

US Open: Novak Djokovic mit Weltklasse-Vorhand in der 2. Runde

Novak Djokovic hat bei den US Open in seinem Zweitrundenmatch gegen Kyle Edmund einen Weltklasse-Schlag ausgepackt. Der serbische Weltranglistenerste spielt eine Hammer-Vorhand longline aus der Defensive perfekt in die Ecke.

