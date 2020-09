Tennis

US Open: Petkovic und Rittner benennen Favoritinnen bei den Damen

Barabara Rittner bekommt in "First Serve Rittner" fachkräftige Unterstützung von Andrea Petkovic. Zusammen analysieren sie die Favoritinnen bei den US Open 2020. Zudem habe sie drei Damen auf dem Zettel, die überraschen könnten.

