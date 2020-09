Tennis

US Open: Struff gegen Mmoh für Kampfgeist belohnt

Im Zweitrundenmatch gegen Michael Mmoh aus den USA gibt Jan-Lennard Struff bei den US Open in New York keinen Ball verloren und wird dafür belohnt. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:28, 1 angesehen, vor 25 Minuten