Tennis

US Open - Thiem: "Wünschte, ich hätte Sacher-Torte da"

Dominic Thiem spricht nach seinem Sieg in der zweiten Runde der US Open in New York bei Boris Becker und Matthias Stach über das Match gegen Sumit Nagal, wie er seinen Geburtstag verschönern konnte und die Stimmung während der Corona-Pandemie.

00:03:08, 12 angesehen, vor einer Stunde