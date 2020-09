"Es war schön für mich, erstmals hier auf Arthur Ashe zu spielen, auch wenn leider keine Zuschauer da sein dürfen", freute sich Tsitsipas über seine Premiere im größten Tennis-Stadion der Welt. Der 22-Jährige spielt in diesem Jahr ohnehin erst seine dritten US Open im Hauptfeld, der Erfolg gegen Cressy war erst seine fünfte Partie beim Grand-Slam-Turnier von New York.