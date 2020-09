Tennis

US Open: Tweener von Moutet gegen Auger-Aliassime

Bei einem spektakulären Netzduell gegen Felix Auger-Aliassime bei den US Open in New York packt Corentin Moutet einen unnötigen Tweener aus. Das führt jedoch für den Franzosen nicht zum Erfolg. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:44, 34 angesehen, vor einer Stunde