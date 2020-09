Tennis

US Open | Williams im Interview: "Das zeigt mir, wie stark Mütter sind"

Nach ihrem Sieg im Viertelfinale der US Open in New York lobt Serena Williams die Leistung von Tsvetana Pironkova. Sie zeigt sich überzeugt, dass das Muttersein bei beiden neue Kräfte freisetzt. Hier gibt es das Interview im Video.

