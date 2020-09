Tennis

US Open: Zverev selbskritisch nach Einzug in dritte Runde

Alexander Zverev spricht nach seinem Sieg in der zweiten Runde der US Open 2020 gegen Brandon Nakashima im Interview mit Boris Becker und Matthias Stach. Im Gegensatz zu den Eurosport-Experten ist der an Position fünf gesetzte Deutsche sehr selbstkritisch und erklärt, was es mit seinen aggressiven 2. Aufschlägen auf sich hatte.

00:06:39, 152 angesehen, vor 33 Minuten