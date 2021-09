Gleich zu Beginn gewann die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien auf dem Louis Armstrong gegen die Kasachin Elena Rybakina.

Im Anschluss hatte der Weltranglisten-Zweite Daniil Medvedev aus Russland keine Mühe mit dem Spanier Pablo Andujar.

Erst in der Night Session greifen unter anderem die Japanerin Naomi Osaka und Andrey Rublev zum Schläger.

Hier gibt es die Day Session am fünften Wettkampftag der US Open in New York in der Zusammenfassung..

Topmatches im Überblick:

01:12 Uhr - Auf Wiedersehen

Und damit verabschiede ich mich für heute von Euch. Morgen geht es in aller Frische ab 17:00 Uhr mit der Day Session in New York weiter. Und heute Nacht könnt Ihr natürlich bei Eurosport 1, Eurosport 2 im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ weiter mit dabei sein.

01:03 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:7

Dieses Match wird, egal was hier noch passiert, ganz sicher eines der Highlights des Turniers bleiben. Und es dürfte diejenigen Tennisfans, die das bisher noch nicht waren, endgültig auf Alcaraz aufmerksam gemacht haben. Denn der Spanier hat hier eine großartige Leistung gezeigt, und seine Nervenstärke gerade in den engen Phasen in Satz fünf war bemerkenswert. Tsitsipas hat alles andere als ein schlechtes Match gezeigt, aber Alcaraz ist der verdiente Sieger, auch wenn es eng war.

00:58 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:7

Tsitsipas trifft am Netz die falsche Entscheidung und bringt Alcaraz in den Ballwechsle zurück. Der lässt sich nicht lange bitten und holt sich mit dem Vorhandwinner drei Matchbälle. Den ersten vergibt er mit einem Rückhandfehler. Und beim zweiten landet ein Lob des Youngsters hauchdünn im Aus. Bei Chance Nummer drei serviert Tsitsipas. Aber Alcaraz findet gut in den Ballwechsel und schlägt mit dem Vorhandwinner zu. Alcaraz wirft Tsitsipas raus!

00:53 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:6

Mit einem krachenden Return-Winner holt sich Alcaraz das erste Minibreak in diesem Tiebreak. Und das kann der Spanier zunächst halten. Mit einem cleveren Stopp und gutem Netzspiel punktet er zum 4:2 beim Seitenwechsel.

00:49 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:6

Erneut schlägt Alcaraz also gegen den Matchverlust auf. Aber das scheint ihm nichts auszumachen. Er serviert sehr stark und schlägt einen Winner nach dem nächsten. Der fünfte Satz und damit auch das Match werden im Tiebreak entschieden. Und etwas anderes wäre dem Spielverlauf hier auch nicht gerecht geworden.

00:46 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:5

Alcaraz merkt man keine Nervosität an, und er gleicht mühelos zum 5:5 aus. Aber auch Tsitsipas lässt nichts anbrennen. Trotz starker Gegenwehr von Alcaraz behält der Grieche die Kontrolle in seinem Aufschlagspiel und bringt das Service zum 6:5 durch.

00:40 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 5:4

Aber auch Tsitsipas lässt hier nicht nach. Der Grieche riskiert alles, serviert unter anderem ein Ass mit dem zweiten Aufschlag. Er sichert sich das Spiel zum 5:4. Und damit geht es für Alcaraz gleich gegen den Matchverlust bei eigenem Aufschlag.

00:36 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 4:4

Beide gewinnen ihr jeweils nächstes Aufschlagspiel ohne große Schwierigkeiten. Es ist beeindruckend, wie sehr Alcaraz immer noch die Linien trifft. Der Spanier spielt mutig, und es geht ihm auf. Die Schläge haben genau die richtige Länge.

00:29 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 3:3

Alcaraz muss über Einstand gehen, nachdem Tsitsipas zuvor einen Breakball nicht nutzen konnte. Mit einem freien Punkt durch den Aufschlag holt sich der Spanier den Spielball, aber Tsitsipas verwandelt mit der Rückhand zum erneuten Einstand. Doch Alcaraz bleibt mutig und wird mit zwei schönen Winnern zum 3:3 belohnt.

00:21 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 3:2

Das Match befindet sich im fünften Satz. Tsitsipas hat soeben sein Aufschlagspiel zum 3:2 gewonnen.

00:12 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2, 6:3

In einem immer spannenden und über weite Teile hochklassigen Match feiert Angelique Kerber also ihren ersten Sieg gegen Sloane Stephens nach drei Niederlagen in Folge. In einem Dreisatzkrimi zieht sie ins Achtelfinale ein und wartet nun auf Naomi Osaka oder Leylah Fernandez.

00:10 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2, 6:3

Kerber hat ihr Spiel zum 5:3 relativ mühelos gewonnen. Stephens serviert nun gegen den Matchverlust. Es steht 30:30. Und dann fliegt die Rückhand von Stephens ins Aus. Matchball für Kerber. Es folgt der Vorhandfehler der US-Amerikanerin und Kerber hat es!

00:02 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2, 4:3

Break für Kerber! Beim vierten Breakball setzt Stephens den Volley ins Aus. Es steht 4:3 für die Deutsche im zweiten Satz.

00:01 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 6:0

Auf dem Arthur Ashe hat Tsitsipas in Satz vier kurzen prozess gemacht. Mit dem Vorhand-Longline verwandelt er den Satzball zum 6:0.

23:59 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2, 3:3

Mit einer exzellent platzierten Vorhand holt sich Kerber drei Breakbälle. Beim ersten packt Stephens einen Winner mit der Vorhand aus. Beim zweiten glänzt die US-Amerikanerin mit der Rückhand aus dem Halbfeld. Und beim dritten serviert sie bärenstark und hat dann keine Mühe, am Netz zu verwandeln. Hier hatte Kerber keine Chance, einen der Breakbälle zu nutzen.

23:55 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2, 3:3

Stephens macht am Druck und verwandelt am Netz den Punkt zum 15:30 bei Aufschlag Kerber. Anschließend packt die US-Amerikanerin den Winner mit der Vorhand aus und holt sich zwei Breakbälle. Den ersten wehrt Kerber mit viel Übersicht am Netz ab, den zweiten mit einem cleveren Aufschlag nach außen. Dann aber werden die Schläge der Deutschen zu kurz, und ihre Gegnerin holt sich Satzball Nummer drei. Kerber spielt aggressiv und kann auch diese Chance abwehren. Die Deutsche holt sich doch noch den Spielgewinn zum 3:3.

23:45 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7, 2:0

Alcaraz verschlägt die Rückhand und beschert Tsitsipas damit drei Breakbälle. Den ersten wehrt er mit einem Aufschlag-Winner ab. Aber dann setzt der Spanier den Longline ins Aus. 2:0 für Tsitsipas in Satz vier.

23:38 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2, 1:1

Nach einem starken Vorhandwinner von Stephens muss Kerber über Einstand gehen. Und dann ist die US-Amerikanerin eigentlich am Drücker, aber Kerber kriegt mit guter Defensivarbeit jeden Ball zurück, und ihre Gegnerin patzt beim Volley. Vorteil Kerber, doch Stephens antwortet mit einem weiteren starken Winner aus dem Halbfeld. Aber schließlich bringt die Deutsche doch noch ihr Service zum 1:1 durch.

23:33 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:7

Vier Satzbälle für Alcaraz nach einem Aufschlagwinner. Und dann lockt er Tsitsipas mit einem Stopp nach vorne und verwandelt mit dem Passierschlag. 7:2 im Tiebreak für den Außenseiter! Hier bahnt sich eine Überraschung an.

23:31 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 6:6

Tsitsipas und Alcaraz befinden sich im Tiebreak. Der Spanier hat sich das erste Minibreak gesichert, und der Grieche erhält jetzt auch noch eine Verwarnung wegen Coachings. Und dann serviert er den Doppelfehler, und es steht 5:1 für seinen Gegner beim Seitenwechsel.

23:26 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 6:2

Zwei Satzbälle für Kerber. Und dann nutzt sie den ersten mit der Vorhand und etwas Glück durch die Netzkante zum 6:2 im zweiten Durchgang. Es geht in Satz drei.

23:22 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 5:2

Kerber holt sich das nächste Break. Der Slice von Stephens landet im Netz, und es steht 5:2 für die Deutsche.

23:21 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 5:6

Knapp zehn Minuten hat das Aufschlagspiel von Alcaraz gedauert. Der Spanier musste mehrmals über Einstand gehen. Aber er bringt sein Service durch. Beim Spielball hat er etwas Glück, dass Tsitsipas den Volley ins Netz schlägt.

23:15 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7, 3:2

Breakball für Kerber nach einem schön herausgespielten Punktgewinn am Netz. Und dann landet der Crossball von Stephens im Aus. Mit 3:2 geht die Deutsche im zweiten Satz in Führung.

23:09 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 5:5

Ein Vorhandfehler von Tsitsipas beschert Alcaraz wieder einen Breakball. Und dann trifft Tsitsipas die Rückhand nur mit dem Rahmen, und der Ball fliegt weit ins Aus. Aus einem 5:2 und 40:15 für den Griechen wird ein 5:5 in Satz drei.

23:07 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 5:4

Tsitsipas hat ein Aufschlagspiel trotz zweier Satzbälle abgeben müssen, nun aber wieder die Chance, zum Satzgewinn auszuservieren. Doch mit einem tollen Punktgewinn am Netz holt sich Alcaraz zwei Breakchancen. Die erste vergibt er mit einem Fehler beim Crossball. Und bei der zweiten verzieht er den Longline bei einer großen Chance aus dem Halbfeld. 40:40.

22:57 Uhr - Kerber - Stephens - 5:7

Zwei Satzbälle für Stephens. Und dann riskiert Kerber viel über die Vorhand, setzt den Angriffsschlag aber knapp ins Seitenaus. 7:5 für die US-Amerikanerin in Satz eins. Und das ist auch insgesamt verdient. Sie war die etwas konstantere Spielerin.

22:52 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 5:2

Mit einem ganz starken Return holt sich Tsitsipas wieder einen Breakball. Und den nutzt der Grieche mit einem sehr guten Rückhand-Winner. 5:2 für den Weltranglisten-Dritten, der jetzt doch auf Kurs ist.

22:45 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4, 3:2

Auf dem Louis Armstrong ist Tsitsipas das nächste Break gelungen. Der Grieche führt mit 3:2 im dritten Satz.

22:43 Uhr - Kerber - Stephens - 4:5

Auf einen wirklich guten Vorhand-Cross von Kerber antwortet Stephens mit einem fantastischen Longline. Satzball für die US-Amerikanerin, den sie aber mit einem Doppelfehler vergibt. Sie verzieht die Vorhand, und die Deutsche hat Breakball. Und den nutzt sie durch einen guten Return. Kerber kommt auf 4:5 heran nach einer ersten kleinen Schwäche der ansonsten heute sehr guten Stephens.

22:38 Uhr - Kerber - Stephens - 3:5

Kerber schlägt gegen den Satzverlust auf. Das gelingt der Deutschen relativ sicher. Sie serviert clever auf den Körper von Stephens und erwischt die US-Amerikanerin so auf dem falschen Fuß. Aber nun serviert Stephens selbst zum Satzgewinn.

22:30 Uhr - Kerber - Stephens - 2:4

Kerber hat eigentlich recht solide begonnen, macht nun aber viele Fehler. Sie versucht, offensiv zu spielen, aber das geht ihr im Moment noch nicht richtig auf. Immerhin gewinnt die ehemalige Weltranglisten-Erste jetzt aber ihr Spiel zum 2:4.

22:25 Uhr - Kerber - Stephens - 1:3

Mit einem guten Longline erspielt sich Stephens ihren ersten Breakball. Und dann verzieht Kerber die Vorhand aus dem Halbfeld. Die Deutsche muss ihr Service abgeben und liegt mit 1:3 im Rückstand.

22:21 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 6:4

Ein Aufschlag-Winner beschert Tsitsipas Satzball Nummer zwei. Und dann serviert der Grieche das Ass hinterher. 6:4 für den Weltranglisten-Dritten in Durchgang zwei in einer spektakulären Partie.

22:19 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 5:4

Tsitsipas schlägt zum Satzgewinn auf, hat jetzt aber drei Breakbälle gegen sich. Die ersten beiden vergibt Alcaraz mit schnellen Vorhandfehlern. Den dritten wehrt Tsitsipas nach einem tollen Ballwechsel mit dem Winner aus dem Halbfeld ab. 40:40. Der Grieche macht Druck und holt sich den ersten Satzball, den Alcaraz aber stark kontert.

22:11 Uhr - Kerber - Stephens

Das Match zwischen Angelique Kerber und Sloane Stephens beginnt. Es ist das Duell der Siegerin von 2016 gegen die von 2017. Und das ist keine leichte Aufgabe für die Deutsche. Bei den letzten fünf Aufeinandertreffen hat sie keinen einzigen Satz gewonnen.

22:05 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 4:3

Aber jetzt ist es dann doch passiert. Der Crossball von Alcaraz segelt ins Aus, und Tsitsipas holt sich das Break. 4:3 für den Weltranglisten-Dritten in Satz zwei.

22:01 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 3:3

Es ist zum ersten Mal in diesem Match eine etwas kritischere Phase für Alcaraz. Tsitsipas hat sich das Break zurückgeholt und zum 3:3 ausgeglichen. Und nun muss Alcaraz über Einstand gehen. Mit einem Vorhand-Kracher holt sich Tsitsipas die Breakchance. Aber die wehrt sein Gegner mit einem glänzenden Stopp ab. Dann aber ist der Spanier einen Schritt zu spät dran und hat wieder Breakball gegen sich. Doch auch die kann er mit großartigem Spiel kontern.

21:52 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0, 6:4, 6:3

Zwei Break- und damit gleichzeitig Matchbälle für Medvedev. Und dann verschlägt Andujar die Vorhand. Mit einem nie gefährdeten Dreisatzsieg erreicht der Weltranglisten-Zweite das Achtelfinale.

21:49 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0, 6:4, 5:3

Medvedev schlägt zum Matchgewinn auf, hat nun aber gleich drei Breakbälle gegen sich. Und den ersten verwandelt Andujar mit der Vorhand aus dem Halbfeld. Aber Medvedev hat in Satz drei weiterhin ein Break Vorsprung. Insofern läuft für dne Russen noch alles nach Plan.

21:41 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 0:3

Es ist bisher sicher nicht eines der besten Matches in der Karriere von Tsitsipas. Aber es ist auch nicht so, dass der French-Open-Finalist hier eine besonders schlechte Leistung zeigt. Alcaraz glänzt bisher einfach. Vor allem mit der Vorhand präsentiert sich der Spanier bärenstark.

21:38 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6, 0:2

Mit einem großartigen Vorhandwinner holt sich Alcaraz den nächsten Breakball. Und dann fliegt der Crossball des Spaniers seinem Gegner genau vor die Füße. Tsitsipas macht den Fehler, und es steht 2:0 für Alcaraz,

21:28 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0, 6:4, 3:1

Das Achtelfinale ist in greifbarer Nähe für Medvedev. Der Russe hat seinem Gegner auch im dritten Satz bereits das Service abnehmen können.

21:25 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:6

Nach einem Rahmentreffer von Tsitsipas fliegt der Ball weit ins Aus. Und das ist gleichbedeutend mit zwei Satzbällen für Alcaraz. Und dann fliegt der Notlob des Teenagers genau auf die Linie. Der Smash ist sehr schwer zu spielen für Tsitsipas, und er verschlägt ihn. Verdientes 6:3 für den Außenseiter.

21:22 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 3:5

Aus dem deutlichen 4:0 ist nur noch ein 4:3 geworden. Aber noch hat Alcaraz ein Break Vorsprung. Und das hält der Spanier locker, spielt weiterhin mit einem hohen Tempo und sucht den schnellen Winner. 5:3.

21:14 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 2:4

Alcaraz trifft den Smash unsauber und verschlägt ihn. Und das ist gleichbedeutend mit drei Chancen für Tsitsipas, sich zumindest eines der beiden Aufschlagspiele zurückzuholen. Die erste wehrt Alcaraz mit einem wunderschönen Stopp ab. Aber beim zweiten packt Tsitsipas den Winner am Netz zum 2:4 aus.

21:05 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0, 6:4

Medvedev serviert zum Satzgewinn, muss aber über Einstand gehen. Mit einem Ass holt er nun allerdings den Satzball. Und dann setzt Andujar den Longline aus dem Halbfeld ins Seitenaus. Mit 6:4 entscheidet Medvedev Durchgang zwei für sich.

21:01 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 0:3

Alcaraz ist in der Anfangsphase am Drücker, erspielt sich mit einem großartigen Vorhand-Crossball zwei weitere Breakchancen. Die erste wehrt Tsitsipas mit einem Aufschlagwinner ab. Aber den zweiten nutzt Alcaraz mit einem Smash zum 3:0.

20:55 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz - 0:1

Auftakt nach Maß für den Außenseiter. Alcaraz nimmt Tsitsipas gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab und führt mit 1:0.

20:53 Uhr - Krejcikova - Rakhimova - 6:4, 6:2

Barbora Krejcikova hat das Achtelfinale erreicht. Die French-Open-Siegerin setzt sich mühelos gegen Kamilla Rakhimova aus Russland durch.

20:48 Uhr - Tsitsipas - Alcaraz

Es ist ein durchaus mit Spannung erwartetes Match. Stefanos Tsitsipas bekommt es mit dem spanischen Youngster Carlos Alcaraz zu tun. Der Iberer gilt als eines der großen Talente im Herrentennis. Vielleicht kann er den Griechen ja in ihrem ersten Duell heute etwas ärgern. Tsitsipas ist aber trotz allem der klare Favorit.

20:39 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0, 3:2

Aber nun hat Medvedev nach einem Rückhandfehler von Andujar wieder drei Breakchancen. Und die erste verwandelt der Weltranglisten-Zweite mit einem Vorhandwinner aus dem Halbfeld. 3:2 für Medvedev.

20:37 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0, 2:2

Der zweite Satz verläuft besser für Andujar. Der Spanier hat zumindest die Anzahl der Fehler heruntergeschraubt. Und das ist für Medvedev ja jetzt auch eine kleine Umstellung, da es für ihn in Satz eins fast zu leicht ging. 2:2 im zweiten Durchgang.

20:30 Uhr - Azarenka - Muguruza - 4:6, 6:3, 2:6

Garbiñe Muguruza macht den Einzug ins Achtelfinale perfekt. In drei Sätzen ringt die Spanierin Victoria Azarenka aus Belarus nieder. In der Runde der besten 16 geht es für Muguruza nun gegen Barbora Krejcikova oder Kamilla Rakhimova.

20:17 Uhr - Medvedev - Andujar - 6:0

Zwei Satzbälle für Medvedev. Und dann fliegt der Return von Andujar ins Aus. 6:0 nach gerade einmal 21 Minuten. Das ist in jeder Hinsicht ein Klassenunterschied gewesen.

20:13 Uhr - Medvedev - Andujar - 5:0

Das erinnert etwas an das Zverev-Match gestern. Medvedev ist ähnlich überlegen, sein Gegner steht völlig neben sich. Nach einem Doppelfehler Andujars hat Medvedev drei Breakchancen. Die erste nutzt der Russe mit einem wunderschönen Vorhandwinner. Punkte wie diesen kann er heute bisher nur selten machen, ganz einfach weil Andujars hohe Fehlerzahl Medvedev gar nicht erst in die Situation bringt, sie machen zu müssen.

19:59 Uhr - Medvedev - Andujar - 1:0

So ungefähr dürfte sich Medvedev den Start in die Partie vorgestellt haben. Nach einem Doppelfehler seines Gegners hat der Russe die ersten beiden Breakchancen. Und nach einem Patzer Andujars aus dem Halbfeld steht es 1:0 für Medvedev.

19:54 Uhr - Medvedev - Andujar

Das Drittrundenmatch von Daniil Medvedev gegen Pablo Andujar steht unmittelbar bevor. Der Russe geht als eindeutiger Favorit in die Partie gegen den routinierten Spanier. Andujar hatte in der Runde zuvor Kohlschreiber aus dem Rennen geworfen.

19:48 Uhr - Azarenka - Muguruza - 4:6, 6:3

Auf dem Arthur Ashe geht es in den dritten Satz. Azarenka entscheidet den zweiten Durchgang gegen Muguruza mit 6:3 für sich.

19:36 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 4:6, 6:3

Drei Matchbälle für Halep. Und dann fliegt der Return Rybakinas ins Aus. Mit 6:3 im dritten Satz zieht die Rumänin ins Achtelfinale. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Favoritin, aber sie hat die nächste Hürde genommen.

19:24 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 4:6, 4:1

Halep hat Satz drei gegen Rybakina drehen können. Die Rumänin hat sich nicht nur ihr Aufschlagspiel zurückgeholt, sondern ihrer Gegnerin anschließend auch erneut das Service abgenommen. Sie führt inzwischen mit 4:1.

19:18 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:6, 4:6

Und jetzt wackelt Gojowczyk etwas, während Laaksonen gleichzeitig den Druck erhöht. Zwei Breakbälle für den Schweizer. Den ersten wehrt Gojowczyk mit einer starken Vorhand ab, den zweiten mit einem starken ersten Aufschlag. Und dann kratzt der Angriffsball des Deutschen noch die Linie, sein Gegner macht den Fehler, und Gojowczyk hat Matchball. Und mit einem Ass macht er alles klar. Gojowczyk steht im Achtelfinale. Das ist ein riesiger Erfolg!

19:12 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:6, 4:5

Die Achtelfinalteilnahme rückt für Gojowczyk immer näher. Der Deutsche führt mit 5:4 in Satz vier und schlägt in wenigen Augenblicken zum Matchgewinn auf.

19:06 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 4:6, 0:1

Dritter Satz, gleiches Bild. Wie schon in den ersten beiden Durchgängen muss Halep auch in Satz drei gleich ihr erstes Service abgeben. Nach einem Rückhandfehler der Rumänin steht es 1:0 für Rybakina.

19:02 Uhr - Azarenka - Muguruza - 4:6

Auf dem Centre Court ist der erste Satz zu Ende gegangen. Garbiñe Muguruza entscheidet den Durchgang gegen Victoria Azarenka mit 6:4 für sich.

18:59 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 4:6

Drei Satzbälle für Rybakina. Und beim zweiten macht die Kasachin mit ihrem elften Ass den Sack zu. Mit 6:4 entscheidet Rybakina Durchgang zwei für sich. Es geht in den dritten Satz.

18:57 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 4:5

Halep hat sich ihr Aufschlagspiel zurückgeholt. Aber nun hat Rybakina erneut Breakball. Und dann trifft die Rumänin die Vorhand unsauber, und der Ball fliegt weit ins Aus. 5:4 für Rybakina im zweiten Satz.

18:51 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:6, 0:1

Das sieht jetzt wirklich gut aus für Gojowczyk. Erneut hat der Deutsche zwei Breakbälle. Und den zweiten nutzt er mit einer clever gespielten Rückhand gegen die Laufrichtung Laaksonens. 1:0 für Gojowczyk in Satz vier.

18:45 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:6

Der Slice von Laaksonen bleibt an der Netzkante hängen. Und damit hat Gojowczyk den ersten Satzball. Und dann patzt der Schweizer mit der Rückhanf. Mit 6:1 entscheidet der Deutsche Satz drei für sich.

18:42 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:5

Laaksonen ist im Moment von der Rolle. Nach einem Doppelfehler des Schweizers hat Gojowczyk erneut Breakball. Und dann steht der Eidgenosse bei der Rückhand schlecht zum Ball, und diese verhungert komplett. 5:1 für den Deutschen in Satz zwei.

18:37 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 2:3

Halep hat eine Behandlungspause genommen. Die ehemalige Nummer eins der Welt wird an Arm und Schulter untersucht. Hoffen wir, dass es nichts zu schlimmes ist. Ihr Aufschlagspiel zuvor konnte sie zumindest souverän absolvieren.

18:34 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:3

Breakball für Gojowczyk. Und dann folgt der Fehler von Laaksonen. Der Ball des Schweizers bleibt am Netz hängen. Damit steht es 3:1 für den Deutschen in Satz drei.

18:29 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6, 1:2

Wichtig für Gojowczyk: Nach zwei Doppelfehlern gleich zu Beginn und einem 0:30-Rückstand, holt er sich mit etwas Mühe doch noch sein Aufschlagspiel zum 2:1. Den entscheidenden Punkt verwandelt er mit einem Ass.

18:22 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6, 0:2

Frühes Break im zweiten Satz. Genau wie in Durchgang eins nimmt Rybakina ihrer Gegnerin erneut deren erstes Aufschlagspiel ab.

18:16 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:6

Der komplette zweite Satz zwischen Laaksonen und Gojowczyk war in etwa gleich schnell fertig, wie die Endphase des ersten Durchgangs zwischen Halep und Rybakina. Und es gibt gute Nachrichten aus Deutscher Sicht. Denn mit 6:3 holt sich Gojowczyk den zweiten Satz und gleicht aus.

18:13 Uhr - Halep - Rybakina - 7:6

Es ist ein echter Krimi in Durchgang eins. Halep hat schon sechs Satzbälle nicht verwandeln können, Rybakina drei. Nach einem Returnfehler ihrer Gegnerin hat Halep Chance Nummer sieben. Und die bringt die Entscheidung. Rybakina serviert den Doppelfehler. 13:11 im Tiebreak für Halep.

18:08 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3, 3:4

Gojowczyk hat sich früh im zweiten Satz ein Break gesichert. Der Deutsche führt inzwischen mit 4:3.

18:02 Uhr - Halep - Rybakina - 6:6

Der Crossball von Rybakina segelt ins Aus. Und damit hat Halep vier Satzbälle. Die ersten drei kann ihre Gegnerin mit druckvollem Spiel abwehren. Und beim vierten macht Halep dne Vorhandfehler. Aus einem 6:2 wird ein 6:6 im Tiebreak.

17:55 Uhr - Halep - Rybakina - 6:6

Es ist jetzt keine besonders gute Phase in diesem Match. Nun war es wieder Halep, die die Fehler gemacht hat. Die Rumänin schlägt zum Satzgewinn auf, macht aber viele schnelle Fehler. Es steht 6:6 und geht in den Tiebreak.

17:51 Uhr - Halep - Rybakina - 6:5

Da ist das nächste Break für Halep. 6:5 für die Rumänin. Und ihre Gegnerin macht es ihr jetzt auch wirklich leicht. Die Rumänin muss nicht viel mehr machen, als den Ball ins Feld zu spielen, weil dann aktuell fast immer der Fehler Rybakinas kommt.

17:47 Uhr - Halep - Rybakina - 5:5

Rybkanina hatte Halep gebreakt und soeben zum Satzgewinn aufgeschlagen. Aber die Kasachin musste ebenfalls ihr Service abgeben. Dass sie überhaupt noch so gute Chancen auf den Satzgewinn hat, unterstreicht ihr Potential, denn die Fehlerzahl bei der Kasachin ist jetzt enorm. Halep gewinnt ihr Service zum 5:5.

17:42 - Laaksonen - Gojowczyk - 6:3

Nach einem Doppelfehler hat Gojowczyk zwei Satzbälle gegen sich. Und dann bleibt der Volley des Deutschen an der Netzkante hängen. Mit 6:3 geht der erste Durchgang an den Schweizer. Gojowczyk war jetzt auch zu fehlerhaft in der Schlussphase des Durchgangs.

17:40 - Laaksonen - Gojowczyk - 5:3

Gojowczyk hat sein Aufschlagspiel abgeben müssen. Der Deutsche versucht, sich das Break zurückzuholen, agiert nun aber zu überhastet und macht einige schnelle Fehler. 5:3 für Laaksonen. Im letzten Spiel war mehr drin für Gojowczyk.

17:33 Uhr - Halep - Rybakina - 3:4

Halep hat sich ihr Aufschlagspiel zurückgeholt. Rybakina spielt generell zwar angriffslustig aber im Moment auch zu fehlerhaft, verschlägt einige Bälle aus guten Positionen im Halbfeld. Mit einem schönen Crossball verwandelt die Kasachin jetzt aber ihren Spielball zum 4:3 im ersten Satz.

17:26 - Laaksonen - Gojowczyk - 2:3

Zwei Breakchancen für Laaksonen. Und dann Gojowczyk etwas Glück, dass sein Gegner beide Male die Vorhand aus recht guter Position verschlägt. Der Deutsche holt sich unter anderem dank eines tollen Longlines doch noch den Spielgewinn zum 3:2.

17:22 - Laaksonen - Gojowczyk - 2:2

Der Auftakt in die Partie verläuft sehr ausgeglichen. Beide haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Es steht 2:2 im ersten Satz. Es ist zu Beginn auch noch ein kleines Abtasten, was nicht verwunderlich ist, da sie sich zum ersten Mal in ihrer Karriere gegenüberstehen.

17:14 Uhr - Halep - Rybakina - 0:2

Halep verzieht die Rückhand-Longline und hat Breakball gegen sich. Und dann folgt ein nächster schneller Fehler der Rumänin hinterher, diesmal beim Crossball. Schnelles Break für Rybakina zum 2:0.

17:09 Uhr - Halep - Rybakina

Das Match für Elena Rybakina ist für Simona Halep schon ein kleiner Prüfstein, wo sie nach ihrer Verletzung steht. Zumal die Kasachin sich immer als schwierige Gegnerin für die Rumänin erwiesen hat. In Wuhan 2019 siegte Rybakina nach Aufgabe ihrer Gegnerin. In Dubai 2020 war Halep in drei engen Sätzen erfolgreich.

17:00 Uhr - Gojowczyk - Laaksonen

Es ist eines der größten Überraschungsduelle. Sowohl Gojowczyk als auch Laaksonen stehen außerhalb der Top 100 in der Weltrangliste. Für den Sieger ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr groß, dass sich das nach den US Open ändert. Und das ist durchaus wichtig, denn mit einer solchen Platzierung ist man auch direkt in den Hauptfeldern der Grand Slams und muss nicht durch die Qualifikation.

INFO - Auftakt mit Gojowczyk

Nach der Verzögerung gestern kann es heute wieder pünktlich um 17:00 Uhr losgehen. Und es wird auch gleich aus deutscher Sicht spannend, denn Peter Gojowczyk trifft auf Henri Laaksonen. Außerdem kommt es heute noch zum Duell zwischen Angelique Kerber und Sloane Stephens. Zudem sind unter anderem Simona Halep, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas sowie im direkten Duell Victoria Azarenka und Garbiñe Muguruza im Einsatz.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

