Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev - Albert Ramos-Viñolas | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev (GER/4) schlägt Albert Ramos-Viñolas (ESP) in der 2. Runde der US Open 2021 in New York 6:1, 6:0, 6:3. Der 24 Jahre alte Olympiasieger lässt dabei seinen neun Jahre älteren Kontrahenten überhaupt nicht ins Spiel kommen. Immer wieder kommt Zverev, 2020 in New York schon im Finale, zu leichten Punktgewinnen. Nach nur 74 Minuten beendet Zverev das Match mit einem Ass. Die Highlights.

00:02:48, vor einer Stunde