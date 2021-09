Tennis

US Open 2021 - Alexander Zverev beschwert sich erneut über die Videowall: "Was ist das?"

Alexander Zverev stört sich im US-Open-Viertelfinale gegen Lloyd Harris im ersten Satz an der Bildregie auf der Videowall im Arthur-Ashe-Stadium. Die Perspektivwechsel auf der Videowall irritieren ihn während des Spiels, weshalb er sich vehement bei der Stuhlschiedsrichterin beschwert. Es ist das erste Mal. Schon in den vergangenen Tagen hatte er sich über die Videowall bei den US Open beschwert.

00:00:56, vor 30 Minuten