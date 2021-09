Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev besiegt Albert Ramos-Viñolas in nur 74 Minuten - der Matchball

Alexander Zverev hat mit Albert Ramos-Viñolas in der 2. Runde der US Open 2021 aber mal überhaupt keine Probleme und beendet die äußerst einseitige Partie bereits nach 74 Minuten mit drei Assen zum Schluss. 6:1, 6:0, 6:3 heißt es am Ende für den an Vier gesetzten Deutschen. Für den Spanier war das sichtlich ein Tag zum Vergessen in New York.

00:01:27, vor einer Stunde