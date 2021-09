"Wenn es noch eine Schwachstelle im Spiel von Sascha Zverev gibt, dann ist es seine Vorhand beim Return auf der Einstandseite", erklärt Becker und meint damit die Situation, wenn der Gegner von der rechten Seite aufschlägt.

Diese Erkenntnis, so der sechsmalige Grand-Slam-Turniersieger weiter, habe er aber nicht exklusiv. "Viele Gegner wissen das und spielen sie bewusst an. So auch Sam Querrey", spielt Becker auf Zverevs Erstrundenmatch gegen den US-Amerikaner an.