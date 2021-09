Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev fährt es in den Rücken - Schrecksekunde im Viertelfinale von New York

Alexander Zverev verreißt sich im Viertelfinale der US Open gegen Lloyd Harris beim Aufschlag etwas und deutet an, dass es ihm in den Rücken gefahren ist. Daraufhin serviert der Deutsche vorsichtiger und dosierter, kann das Match aber fortsetzen. Den zweiten Satz gegen den Südafrikaner gewinnt Zverev daraufhin mit 6:3.

00:01:43, vor 26 Minuten