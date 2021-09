Tennis

US Open: Alexander Zverev gewinnt Monsterballwechsel gegen Novak Djokovic - "Weltklasse gespielt!"

Alexander Zverev und Novak Djokovic liefern sich im Halbfinale der US Open 2021 schon im ersten Satz absolute Weltklasse-Ballwechsel. Bei diesem hier lässt der Deutsche die Nummer eins der Welt ordentlich laufen. Djokovic verteidigt zwar großartig, am Ende geht der packende Ballwechsel aber an den Deutschen, der zunächst einen sehr konzentrierten und geradlinigen Eindruck macht.

00:01:11, vor einer Stunde