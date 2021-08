Tennis

US Open: Alexander Zverev gewinnt Satz eins gegen Sam Querrey standesgemäß per Ass

Alexander Zverev hat bei den US Open in seinem Erstrundenduell gegen Sam Querrey aus den USA den ersten Satz gewonnen. Der Olympiasieger aus Hamburg machte per Ass nach 32 Minuten den 6:4-Satzgewinn perfekt. Das Aufschlagspiel der deutschen Nummer eins im Video.

00:02:05, vor 30 Minuten