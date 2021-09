Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev - Jannik Sinner | Achtelfinale Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev (GER/4) schlägt Jannik Sinner (ITA/13) im Achtelfinale der US Open 2021 in New York 6:4, 6:4, 7:6 (9:7). Vor allem in den ersten beiden Sätzen hat Zverev meist die bessere Antwort auf die Schläge des jungen Südtirolers parat. Im dritten Durchgang wehrt Zverev insgesamt fünf Satzbälle ab und sichert sich nach 2:25 Stunden Spielzeit den glatten Dreisatzsieg. Die Highlights im Video.

00:02:45, vor einer Stunde