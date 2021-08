Tennis

US Open: Boris Becker traut Alexander Zverev den Titel in New York zu - "Er glaubt jetzt an sich"

Eurosport-Experte Boris Becker traut Alexander Zverev den Sieg bei den US Open zu. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger glaubt an einen Boost für den Deutschen nach dessen Olympiasieg. Peter Gojowczyk analysiert seinen spektakulären Fünf-Satz-Sieg gegen den Franzosen Ugo Humbert. Das und viel mehr in Matchball Becker.

00:21:22, vor 43 Minuten