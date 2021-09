Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev verliert epischen Kampf gegen Novak Djkovic und fühlt sich verlassen

Alexander Zverev scheitert bei den US Open 2021 im Halbfinale wieder mal an Novak Djokovic und muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Nach dem Spiel kommt sich Zverev vor, als wäre er von einem geliebten Menschen verlassen wurden und sucht nach Gründen für seine Niederlage, die nicht nur in der Stärke seines Gegenübers liegen.

