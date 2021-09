Tennis

Angelique Kerber erklärt im Eurosport-Interview: Das war der Knackpunkt im Match

Angelique Kerber verliert bei den US Open 2021 nach großem Kampf im Achtelfinale gegen Leylah Fernandez. Im Gespräch mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr spricht sie über die Gründe für die Niederlage und wirft einen Blick in die nähere Zukunft und das nächste Grand-Slam-Turnier, den Australian Open in Melbourne Anfang 2022.

00:02:43, vor einer Stunde