"Natürlich hätte ich auch gerne 6:2, 6:2 gewonnen und Kräfte gespart", sagte Kerber, die gegen Dayana Yastremska aus der Ukraine einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt hatte.

Die haben Kerber in den USA nicht nur den Vergleich mit dem Zauberkünstler Harry Houdini eingebracht, sondern einige ihrer großen Triumphe erst ermöglicht.

Ein Gedanke, der auch Bundestrainerin Barbara Rittner nach dem 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) kam.

"Immer, wenn sie so ein knappes Erst- oder Zweitrundenmatch hatte, ist sie weit gekommen", sagte die Eurosport-Expertin. Es sein war "Albtraum mit einem guten Ende" gewesen.

Einer, der Kerber laut eigener Aussage das Vertrauen gibt, dass sie ihre "anderen Stärken" abrufen kann. Dass da ein Plan B ist, wenn die Schläge mal nicht so präzise wie erhofft von der Hand gehen.

Kerber blickt voraus: "Habe eine Rechnung offen"

Sie muss sich steigern, wenn sie noch mehrere Auftritte vor dem emotionalen Publikum in Flushing Meadows haben will - das ist Kerber klar. Aber schon die kommende Gegnerin dürfte die Motivation noch einmal erhöhen. Es geht am Mittwoch gegen Jastremskas Landsfrau Angelina Kalinina, der sie in der ersten Runde der French Open unterlegen war.

"Ich habe mit ihr eine Rechnung offen", sagte die Weltranglisten-17., die mit ihren Halbfinalteilnahmen in Wimbledon und Cincinnati wieder den Vorstoß in die Weltspitze geschafft hat.

