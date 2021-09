Tennis

US Open 2021: Angelique Kerber - Sloane Stephens | 3. Runde Damen Einzel - Highlights

Angelique Kerber (GER/16) schlägt Sloane Stephens (USA) in der 3. Runde der US Open 2021 in New York 5:7, 6:2, 6:3. Die Deutsche lässt sich gegen ihre Angstgegnerin auch nicht von einem Satzrückstand beirren und kommt immer besser in die Partie. Gerade in Satz zwei lässt Kerber ihre Klasse immer wieder aufblitzen. Nach 1:58 Stunden verwandelt sie ihren ersten Matchball. Die Highlights im Video.

00:02:54, vor 2 Stunden