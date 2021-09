"Für mich ist es wichtig, von Anfang an da zu sein und mein Ding zu machen. Es ist kein leichtes Match", bekundete Kerber.

Die Statistik gibt ihr recht.

Der direkte Vergleich steht bei 1:5 aus Sicht von Kerber, die die vergangenen fünf Matches gegen die 28-Jährige allesamt verlor. Letztmals standen sich die beiden Profis bei den WTA Finals 2018 gegenüber, Stephens behielt mit 6:3, 6:3 die Oberhand.

Doch Kerber ist hervorragend in Form. In der zweiten Runde gegen Angelina Kalinina aus der Ukraine bot sie beim 6:3, 6:2-Erfolg eine überzeugende Vorstellung - dabei war die Vorbereitung alles andere als ideal ausgefallen.

Kerber: Erst nachts um 3:30 Uhr weggekommen

Nach der Absage ihres Matches am Mittwochabend wegen des Unwetters in New York musste die dreimalige Grand-Slam-Siegerin wie andere Profis auch auf der Anlage ausharren.

"Wir sind tatsächlich gegen 3:30 Uhr erst weggekommen und dann hat die Fahrt zum Hotel auch noch eine Stunde gedauert, weil die Highways voller Wasser waren", berichtete Kerber: "Es war wirklich eine kurze, chaotische Nacht."

Keine Frage: All das macht die Aufgabe gegen Stephens nicht leichter ...

2. Runde: Kerber steckt Chaos-Nacht gut weg und siegt klar

