Tennis

US Open: Angelique Kerber stemmt sich gegen Niederlage - doch Leylah Fernandez zieht's durch

Angelique Kerber stemmt sich im Achtelfinale der US Open gegen Leylah Fernandez mit allem was sie hat gegen die drohende Niederlage, erarbeitet sich nochmal eine Breakchance, muss sich dann aber doch dem Power-Teenie mit den Zauberschlägen in drei Sätzen geschlagen geben.

00:06:26, vor 32 Minuten