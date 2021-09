Am ersten Viertelfinal-Tag von Flushing Meadows schlägt eine ganze Reihe von Profis auf, für die es um den größten Erfolg der bisherigen Karriere geht.

Da ist zum Beispiel der Niederländer Botic van de Zandschulp, der aus der Qualifikation kam und sensationell die Runde der letzten Acht erreicht hat.

Oder auch Carlos Alcaraz, das spanische Supertalent, das Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier warf.

US Open Epische Schlacht bis 2:13 Uhr in der Nacht! Sakkari kämpft Andreescu nieder VOR 3 STUNDEN

Bei den Damen lautet die spannende Frage heute, ob die erste 18-jährige Leylah Fernandez weiter auf der Erfolgswelle surfen kann.

Ansetzungen des 9. Turniertages (Viertelfinale):

Arthur Ashe Stadium (ab 18:00 Uhr)

B. Van de Zandschulp (NED) - D. Medvedev (RUS) [2]

Kann der Sensations-Qualifikant aus den Niederlanden auch Mitfavorit Daniil Medvedev ärgern oder gar stoppen? Die Chancen sind gering. Medvedev preschte bislang ohne Satzverlust durchs Turnier, befindet sich in blendender Form. "Vor dem Turnier hat das niemand von mir erwartet", erklärte derweil van de Zandschulp, der nichts zu verlieren hat und erstmals in seiner Laufbahn auf den Russen trifft.

E. Svitolina (UKR) [5] - L. Fernandez (CAN)

Geht das Märchen der 18-jährigen Kanadierin weiter? Leylah Fernandez erobert die US Open im Sturm. Die Teenagerin bewies mit ihren Erfolgen über Titelverteidigerin Naomi Osaka und die dreifache Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber, dass sie keine Angst vor großen Namen hat.

Night Session ab 1:00 Uhr

B. Krejcikova (CZE) [8] - A. Sabalenka (BLR) [2]

Es ist ein absolutes enges Duell zu erwarten zwischen der Nummer acht und der Nummer zwei der Setzliste, wobei die Rolle der Favoritin bei Sabalenka liegt. Die Belarussin gewann auch den bis dato einzigen Vergleich beim WTA-Turnier 2020 in Linz.

F. Auger-Aliassime (CAN) [12] - C. Alcaraz (ESP)

Mit dem 21-jährigen Auger-Aliassime und dem 18-jährigen Alcaraz treffen zwei der größten Talente auf der Tour im Viertelfinale der US Open aufeinander. Es wird das erste Duell überhaupt zwischen Auger-Aliassime und Alcaraz, der mit seinem Drittrunden-Sieg gegen den Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas für den bslang wohl größten Paukenschlag im Herren-Feld sorgte.

Louis Armstrong Stadium (nicht vor 22:30 Uhr)

S. Johnson (USA) / S. Querrey (USA) - K. Krawietz (GER) [6] / H. Tecau (ROU) [6]

Kevin Krawietz peilt seine zweite Halbfinal-Teilnahme bei den US Open an. 2019 stand der zweimalige French-Open-Champion zusammen mit Andreas Mies in der Runde der letzten Vier, nun soll es zusammen mit Horia Tecau klappen. Von der Papierform her ist das an Position sechs gesetzte Duo Favorit gegen die US-Paarung mit Steve Johnson und Sam Querrey.

Das könnte Dich auch interessieren: Djokovic mit unerwarteter Frage konfrontiert

Match gedreht - die Highlights zum Djokovic-Sieg gegen Brooksby

US Open Unbeliebt wegen zu großem Erfolg? US-Kapitän ergreift Partie für Djokovic VOR 4 STUNDEN