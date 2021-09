Mit Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Alexander Zverev haben es drei der vier Topfavoriten ins Halbfinale geschafft.

Einzig der an Position drei gesetzte Stefanos Tsitsipas wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht.

Der Grieche scheiterte überraschend schon in der 3. Runde an Carlos Alcaraz.

Félix Auger-Aliassime, die Nummer zwölf der Setzliste, steht derweil erstmals in seiner Karriere in der Runde der letzten Vier bei einem Grand-Slam-Event.

Ansetzungen des 12. Turniertages (Halbfinale):

Arthur Ashe Stadium (ab 1:00 Uhr MEZ)

F. Auger-Aliassime (CAN) [12] - D. Medvedev (RUS) [2]

Félix Auger-Aliassime will das kanadische Tennis-Märchen forsetzen und nach seiner Landsfrau Leylah Fernandez ebenfalls ins Finale einziehen. Der 21-Jährige hat mit Daniil Medvedev allerdings eine extrem schwere Aufgabe vor sich. Es ist erst das zweite Duell der beiden Profis, den bislang einzigen Vergleich entschied der Russe 2018 beim ATP Masters von Toronto für sich.

N. Djokovic (SRB) [1] - A. Zverev (GER) [4]

Olympiasieger gegen Grand-Slam-Rekordchampion oder anders gesagt: Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Es ist angerichtet für das wohl spannendste Tennismatch des Jahres. Für den deutschen Topspieler geht es um den so ersehnten ersten Grand-Slam-Titel, für den serbischen Rekordsammler um ein ganz dickes Kapitel in den Geschichtsbüchern der Sportart. Die Rollenverteilung ist längst nicht mehr so klar wie noch vor Kurzem. "Er ist der beste Spieler der Welt. Ich will genau so ein gutes Match wie bei den Olympischen Spielen nochmal zeigen und gewinnen", sagte Zverev mit Blick auf das Halbfinal-Highlight.

Sein Viertelfinale hatte er mit 7:6 (8:6), 6:3, 6:4 gegen den Südafrikaner Lloyd Harris für sich entschieden. Djokovic musste in der Nacht zum Donnerstag beim 5:7, 6:2, 6:2, 6:3-Sieg in einer Neuauflage des Wimbledon-Finals gegen den Italiener Matteo Berrettini kämpfen, bewies aber einmal mehr seine Qualitäten.

