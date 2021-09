Aus internationaler Sicht stehen vor allem die Matches von Naomi Osaka und Stefanos Tsitsipas im Fokus.

Die Japanerin hat in dieser Saison die Chance auf den dritten US-Open-Titel nach 2018 und ihrem Erfolg im Vorjahr.

Für Tsitsipas geht es in New York um den ersten Grand-Slam-Triumph der Laufbahn. Allerdings steckt dem Griechen bereits eine fast fünfstündige Fünfsatz-Partie aus der ersten Runde gegen Andy Murray in den Knochen.

Ansetzungen des 3. Turniertages in der Übersicht (2. Runde):

Arthur Ashe Stadium (ab 18:00 Uhr)

O. Danilovic (SRB) - N. Osaka (JPN) [3]

D. Koepfer (GER) - D. Medvedev (RUS) [2]

Night Session ab 1:00 Uhr

S. Stephens (USA) - C. Gauff (USA) [21]

A. Mannarino (FRA) - S. Tsitsipas (GRE) [3]

Louis Armstrong Stadium (ab 17:00 Uhr)

A. Petkovic (GER) - G. Muguruza (ESP) [9]

V. Azarenka (BLR) [18] - J. Paolini (ITA)

F. Tiafoe (USA) - G. Pella (ARG)

Night Session ab 1:00 Uhr

K. Anderson (RSA) - D. Schwartzman (ARG) [11]

A. Kerber (GER) [16] - A. Kalinina (UKR)

Grandstand (ab 17:00 Uhr)

A. Rublev (RUS) [5] - P. Martinez (ESP)

T. Zidansek (SLO) - A. Sabalenka (BLR) [2]

Court 17 (ab 17:00 Uhr)

E. Svitolina (UKR) [5] - R. Masarova (ESP)

K. Kucova (SVK) - S. Halep (ROU) [12]

Court 5 (ab 17:00 Uhr)

G. Dimitrov (BUL) [15] - A. Popyrin (AUS)

B. Zapata Miralles (ESP) - F. Auger-Aliassime (CAN) [12]

Court 10 (ab 17:00 Uhr)

M. Giron (USA) - D. Evans (GBR) [24]

E. Rybakina (KAZ) [19] - C. Garcia (FRA)

Court 13 (ab 17:00 Uhr)

C. Ruud (NOR) [8] - B. Van de Zandschulp (NED)

B. Krejcikova (CZE) [8] - C. McHale (USA)

Court 4 (ab 17:00 Uhr)

E. Mertens (BEL) [15] - V. Grammatikopoulou (GRE)

Court 6 (ab 17:00 Uhr)

C. Alcaraz (ESP) - A. Rinderknech (FRA)

K. Rakhimova (RUS) - E. Alexandrova (RUS) [32]

Court 7 (ab 17:00 Uhr)

M. Osorio Serrano (COL) - O. Jabeur (TUN) [20]

M. Vondrousova (CZE) - D. Kasatkina (RUS) [25]

Court 8 (ab 17:00 Uhr)

D. Lajovic (SRB) - P. Gojowczyk (GER)

Court 9 (ab 17:00 Uhr)

P. Kohlschreiber (GER) - P. Andujar (ESP)

Court 11 (ab 17:00 Uhr)

K. Kanepi (EST) - L. Fernandez (CAN)

R. Bautista Agut (ESP) [18] - E. Ruusuvuori (FIN)

Court 12 (ab 17:00 Uhr)

B. Nakashima (USA) - A. Molcan (SVK)

D. Collins (USA) [26] - K. Juvan (SLO)

Court 14 (ab 17:00 Uhr)

C. Garin (CHI) [16] - H. Laaksonen (SUI)

Court 15 (ab 17:00 Uhr)

F. Bagnis (ARG) - M. Trungelliti (ARG)

