Tennis

US Open 2021: 40 Dollar für den US-Open-Sieg: Wer war eigentlich Arthur Ashe?

Er war gewann als Amateur die US Open und kassierte dafür 40 Dollar. Arthur Ashe wurde zur Tennislegende. Der Centre Court in New York trägt inzwischen seinen Namen. Bei "Smarter mit Harter" blickt Mario Harter auf die Karriere und das Leben des US-Amerikaners zurück.

00:01:53, vor einer Stunde