Tennis

US Open 2021 - Boris Becker sauer auf Umfeld von Naomi Osaka: "Warum gucken da alle nur zu?"

Naomi Osaka präsentiert sich bei den US Open mental in keiner guten Verfassung und kündigt nach ihrer Niederlage gegen Leylah Fernandez eine Auszeit vom Tennis an. Die Eurosport-Experten Boris Becker und Barbara Rittner äußern in der bett1-Analyse große Sorge um die Japanerin. Becker nimmt dabei auch das Umfeld in die Pflicht, das Osaka seiner Meinung nach nicht so exponieren sollte.

00:07:49, vor 24 Minuten