Tennis

Das Gelbe vom Ball | Boris Becker staunt über Alexander Zverev: "Das hätte ich nie im Leben vermutet"

Eurosport-Experte Boris Becker erklärt im Gespräch mit Matthias Stach bei Das Gelbe vom Ball, warum er so überrascht von Alexander Zverevs Turniersieg beim ATP Masters in Cincinnati ist. Zverev habe schließlich nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Tokio ein großes Programm absolviert, inklusive Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Hamburg und Besuch beim FC Bayern München.

00:01:46, Gestern Am 09:47