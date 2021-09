Tennis

US Open - Boris Becker sieht Alcaraz-Aufgabe kritisch: "Das war mir ein bisschen zu früh zu Ende"

Der junge Spanier Carlos Alcaraz hat sein Viertelfinale bei den US Open gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime am Dienstag wegen muskulärer Problemen beim Stand von 3:6, 1:3 abgebrochen. In "Matchball Becker" kritisiert Eurosport-Experte Boris Becker Alcaraz für den Zeitpunkt der Aufgabe. Aus Beckers Sicht kam der Abbruch zu früh.

00:02:53, vor 31 Minuten