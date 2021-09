Tennis

US Open 2021: Carlos Alcaraz - Stefanos Tsitsipas | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Carlos Alcaraz (ESP) schlägt Stefanos Tsitsipas (GRE/3) in der 3. Runde der US Open 2021 in New York 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5). Der 18 Jahre alte Spanier feiert damit seinen größten Karriereerfolg. Kurios: Tsitsipas macht im Match acht Punkte mehr als Alcaraz (167:159), verliert das Spiel aber im finalen Tiebreak. Die Highlights im Video.

00:02:59, vor 2 Stunden