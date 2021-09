"Es war ein sehr hartes Match", sagte Halep nach dem Sieg über Rybakina, die sie 2020 schon in einem packenden Finale von Dubai niedergerungen hatte (3:6, 6:3, 7:6).

Halep hatte vor den US Open seit dem Turnier in Madrid im Mai gerade mal drei Matches absolviert und unter anderem die French Open und Wimbledon verpasst.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste ist in New York an Zwölf gesetzt.

Damen-Einzel am Freitag:

Simona Halep (ROU/12) - Elena Rybakina (KAZ/19) 7:6 (13:11), 4:6, 6:3

Victoria Azarenka (BLR/18) - Garbiñe Muguruza (ESP/9)

Barbora Krejcikova (CZE/8) - Kamilla Rakhimova (RUS)

Elina Svitolina (UKR/5) - Daria Kasatkina (RUS/25)

Elise Mertens (BEL/15) - Ons Jabeur (TUN/20)

Angelique Kerber (GER/16) - Sloane Stephens (USA)

- Sloane Stephens (USA) Leylah Fernandez (CAN) - Naomi Osaka (JPN/3)

Danielle Collins (USA/26) - Aryna Sabalenka (BLR/2)

