Tennis

US Open: Daniil Medvedev dreht sich gegen Dominik Koepfer schon weg - und macht doch den Punkt

Daniil Medvedev spielt mit Dominik Koepfer in der 2. Runde der US Open 2021 meist Katz und Maus. In dieser Szene überreizt er es fast: Nach einem seiner Meinung nach missglücktem Stoppball dreht der Russe schon ab, reagiert dann aber doch auf Koepfers Passierschlag und bringt den Ball mit einem Reflex tatsächlich noch ins Feld zurück. Koepfer quittiert das mit einem ungläubigen Lächeln.

00:00:54, vor 2 Stunden