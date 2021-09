Tennis

US Open 2021 - Daniil Medvedev erklärt: Darum ist meine Box immer so leer

Trotz seines klaren Dreisatzsieges im Halbfinale bei den US Open in New York sieht Daniil Medvedev noch Steigerungspotential bei sich. Der Russe sprach nach dem Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime aus Kanada davon, dass es nicht sein bestes Match gewesen sei. Zudem freut er sich, das Spiel zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev in Ruhe anschauen zu können.

00:02:57, vor 2 Stunden