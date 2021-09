Tennis

US Open 2021: Daniil Medvedev brilliert mit Zauberreturn fast um den Netzpfosten herum

Daniil Medvedev aus Russland kann bei den US Open in New York im Halbfinale gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit einem Return fast um den Netzpfosten glänzen. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:24, vor 2 Stunden