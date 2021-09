Medvedev fegte im ersten Satz geradezu über seinen Gegner hinweg und nahm dem 35-jährigen Andújar gleich dreimal das Service ab. Im weiteren Matchverlauf steigerte sich der Spanier, der in der 2. Runde den Deutschen Philipp Kohlschreiber glatt in drei Sätzen ausgeschaltet hatte, zwar, wirklich in Gefahr brachte er den Russen allerdings nicht mehr.

Medvedev schlug insgesamt 18 Winner mehr (34 zu 16) und produzierte deutlich weniger Fehler ohne Not (28 zu 43).

Zuvor hatte bereits der Deutsche Peter Gojowczyk sensationell das Achtelfinale erreicht . Der 32-Jährige schlug den Schweizer Henri Laaksonen 3:6, 6:3, 6:1, 6:4 und steht zum ersten Mal in seiner Karriere unter den letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier.

Sein Gegner wird im Duell zwischen Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr.3) und dem spanischen Youngster Carlos Alcaraz ( jetzt im Liveticker ) ermittelt.

König der Stoppbälle: Medvedev spielt Katz und Maus

