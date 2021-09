Tennis

US Open 2021: Daniil Medvedev vs. Botic van de Zandschulp | Viertelfinale Herren Einzel - Highlights

Daniil Medvedev (RUS/2) schlägt Botic van de Zandschulp (NED/Q) im Viertelfinale der US Open 2021 in New York 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Der niederländische Qualifikant ist am Oberschenkel gehandicapt, schafft es aber dennoch, dem Russen einen Satz abzunehmen - das gab's 2021 in New York noch nicht. Am Ende siegt Medvedev aber souverän und zieht ins Halbfinale ein. Die Highlights im Video.

00:02:56, vor 2 Stunden